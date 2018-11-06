2018-11-06T11:42:27+03:00
Общество

В Тульской области работает горячая линия для туристов

Звонки принимаются круглосуточно
Виктория ЯКУШИНА
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В Тульской области запущена бесплатная «Горячая линия» консультирования туристов. Обращения принимаются круглосуточно в режиме живого общения в формате «вопрос-ответ» по многоканальному номеру 8 (800) 301-71-71.

Звонки бесплатны по всей России. Операторы «Горячей линии» готовы не только рассказать о достопримечательностях, маршрутах, гостиницах, ресторанах и событийных мероприятиях, но и подсказать туристам как действовать в экстренных ситуациях: куда обратиться, если нужна медицинская помощь, как поступить, если потерял документы, что делать если эвакуировали автомобиль и т.д.

В настоящее время «Горячая линия» работает в тестовом режиме.

Замечания и предложения по совершенствованию сервиса можно присылать на почту info@aerto.ru с пометкой «Горячая линия».

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