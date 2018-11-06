2018-11-06T11:32:30+03:00
Общество

Евгения Спасская покинула пост заместителя прокурора Тульской области

Соответствующий приказ от 30 октября подписал генеральный прокурор России Юрий Чайка
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Евгения Александровна Спасская покинула пост заместителя прокурора Тульской области. Старший советник юстиции уволена 2 ноября из органов прокуратуры по собственному желанию в связи с выходом на пенсию за выслугу лет. Соответствующий приказ от 30 октября подписал генеральный прокурор России Юрий Чайка.

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