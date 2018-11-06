Евгения Спасская покинула пост заместителя прокурора Тульской области

СЕГОДНЯ 11:26 2018-11-06T11:32:30+03:00

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Евгения Александровна Спасская покинула пост заместителя прокурора Тульской области. Старший советник юстиции уволена 2 ноября из органов прокуратуры по собственному желанию в связи с выходом на пенсию за выслугу лет. Соответствующий приказ от 30 октября подписал генеральный прокурор России Юрий Чайка.