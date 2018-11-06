2018-11-06T10:23:42+03:00
Общество

Где 6 ноября в Туле не будет воды

Виктория ЯКУШИНА
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6 ноября 2018 года, с 9:30 и до окончания работ в Туле будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:

- ул. Волнянского д.д.1, 2, 3, 3а, ул. Смидович д. 11, ул. 9 Мая д.д. 1а, 1б.

С 10:30 до окончания работ:

- в п. Ленинский, ул. Колхозная, ул. Совхозная, ул. Октябрьская;

- в п. Барсуки, ул. Дзержинского, д.д. 3,5,9.

С 11:00 до окончания работ:

- ул. Приупская д.11б.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

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