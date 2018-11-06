2018-11-06T09:50:21+03:00
Спорт

Сборная Детской следж-хоккейной лиги заняла первое место на международном турнире Cruisers Cup-2018 в Канаде

Голом отметилась и тулячка Виктория Тимофеева
Виктория ЯКУШИНА
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В матче за «золото» россияне со счетом 8:4 обыграли команду из США Buffalo Sabres.

В этом матче в составе нашей сборной, заброшенными шайбами отметились: покер оформил капитан Кирилл Гаврилов, хет-трик у Кирилла Афонасова и один гол забила Виктория Тимофеева («Тропик», город Тула).

Сборная России Детской следж-хоккейной лиги на этом турнире не проиграла ни одного матча, разгромив сильнейшие юниорские команды США и Канады.

Российская сборная играла в юниорском дивизионе и выиграла все свои матчи с общим счетом 26:5, из которых 24 гола записали на свой счет тульские следж-хоккеисты команды «Тропик».

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