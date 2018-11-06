В Тульской области сгорел сарай

СЕГОДНЯ 08:25 2018-11-06T08:26:37+03:00

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5 ноября в д. Федоровка Чернского района загорелся сарай. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 21:04.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 6 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 3 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал. Сарай сгорел полностью. Причина пожара выясняется.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники.