В Тульской области сгорел сарай
Причина пожара выясняется
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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5 ноября в д. Федоровка Чернского района загорелся сарай. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 21:04.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 6 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 3 минуты.
В результате происшествия никто не пострадал. Сарай сгорел полностью. Причина пожара выясняется.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники.