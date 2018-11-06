В Туле пожар в квартире потушили до приезда пожарных: есть пострадавший

СЕГОДНЯ 08:13 2018-11-06T08:14:07+03:00

В результате происшествия пострадал человек

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5 ноября в п. Молодежный на ул. Центральной загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 23:58.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах здания. По прибытии пожарные установили, что возгорание уже ликвидировано.

В результате происшествия пострадал человек. В комнате истлел матрас. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек и 3 единицы техники.