В Туле пожар в квартире потушили до приезда пожарных: есть пострадавший
В результате происшествия пострадал человек
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5 ноября в п. Молодежный на ул. Центральной загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 23:58.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах здания. По прибытии пожарные установили, что возгорание уже ликвидировано.
В результате происшествия пострадал человек. В комнате истлел матрас. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек и 3 единицы техники.