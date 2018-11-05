В Донском злоумышленник разобрал сарай и похитил запчасти

СЕГОДНЯ 16:16 2018-11-05T16:16:52+03:00

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По предварительным данным, представитель цыганского этноса путём разбора стены сарая похитил из помещения принадлежащие 69-летнему жителю города автомобильные запчасти на 10 тысяч рублей.

При проведении оперативных мероприятий сотрудники полиции смогли установить личность предполагаемого похитителя. В дальнейшем они выяснили его местонахождение. Затем подтвердилась первоначальная версия, что именно 30-летний неработающий ранее судимый представитель цыганского этноса причастен к краже. Предположительно, мужчина имел корыстный умысел. Подозреваемый признался в содеянном. В отделе МВД России по г.Донской возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ.