2018-11-05T16:16:52+03:00
Общество

В Донском злоумышленник разобрал сарай и похитил запчасти

Юлия КУДЫМОВА
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По предварительным данным, представитель цыганского этноса путём разбора стены сарая похитил из помещения принадлежащие 69-летнему жителю города автомобильные запчасти на 10 тысяч рублей.

При проведении оперативных мероприятий сотрудники полиции смогли установить личность предполагаемого похитителя. В дальнейшем они выяснили его местонахождение. Затем подтвердилась первоначальная версия, что именно 30-летний неработающий ранее судимый представитель цыганского этноса причастен к краже. Предположительно, мужчина имел корыстный умысел. Подозреваемый признался в содеянном. В отделе МВД России по г.Донской возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ.

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