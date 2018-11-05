2018-11-05T16:13:59+03:00
Общество

В Тульской области мошенник 15 лет получал пенсию умершей за границей матери

Юлия КУДЫМОВА
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Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк: "Сотрудники группы НЦБ Интерпола УМВД России по Тульской области получили информацию, что житель региона может скрывать обстоятельства смерти своей матери, получая по доверенности за неё социальные выплаты".

У гражданина 1961 года рождения в начале 2000-х годов умерла мать, зарегистрированная в Тульской области. Мужчина скрыл от социальных служб факт смерти и вывез тело матери на территорию другого государства для захоронения. Таким образом, подозреваемый свыше 15 лет незаконно получал выплаты в Российской Федерации в то время, когда его мать была похоронена за границей России.

В ходе информационного обмена, осуществлявшегося по каналам Интерпола с правоохранительными органами сопредельного государства, получен акт о смерти женщины 1930 года рождения, согласно которому она скончалась в 2001 году в возрасте 71 года. Эти сведения позволили полицейским изобличить мужчину в мошенничестве. В органах внутренних дел Тульской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ.

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