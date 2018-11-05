В Тульской области устанавливаются причины возгорания автомобиля
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4 ноября в 12:47 поступило сообщение о возгорании автомобиля "ВАЗ 2104", расположенного по адресу: г. Донской, ул. Горького.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-78.
По прибытии на место происшествия в 12:51, пожарные приступили к ликвидации горения.
Открытое горение ликвидировано в 12:54.
Пострадавших нет.
В результате происшествия выгорела приборная панель.
Причина пожара устанавливается.