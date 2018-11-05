В Тульской области устанавливаются причины возгорания автомобиля

СЕГОДНЯ 11:15 2018-11-05T11:16:20+03:00

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4 ноября в 12:47 поступило сообщение о возгорании автомобиля "ВАЗ 2104", расположенного по адресу: г. Донской, ул. Горького.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-78.

По прибытии на место происшествия в 12:51, пожарные приступили к ликвидации горения.

Открытое горение ликвидировано в 12:54.

Пострадавших нет.

В результате происшествия выгорела приборная панель.

Причина пожара устанавливается.