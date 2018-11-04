В Туле в забеге «Россия объединяет» участвовали две тысячи человек

4 Нояб. 15:52 2018-11-04T15:52:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня. 4 ноября, в День народного единства, в Центральном парке культуры и отдыха прошел легкоатлетический забег «Россия объединяет».

Для спортсменов были обустроены раздевалки и гардероб для хранения вещей. Все участники при регистрации получали электронный хронометраж.

В торжественной церемонии открытия принял участие заместитель председателя правительства – министр внутренней политики и развития местного самоуправления Тульской области Антон Агеев.

По словам, организаторов в забеге приняли участие около 2 тысяч человек из 77 городов России, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Рязани. Самому юному участнику забега 3 года, а самому взрослому 81 год.

Первыми на старт вышли дети. Для них были подготовлены специальные дистанции на 300 и 600 метров. Взрослые легкоатлеты преодолели дистанцию 3 000 метров. Вместе с семьей участие в забеге также принял первый заместитель Губернатора – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин.