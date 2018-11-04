2018-11-04T14:24:43+03:00
Общество

В Туле продолжается уборка осенних листьев

Юлия КУДЫМОВА
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В Туле состоялся объезд городских территорий, магистральных и второстепенных дорог, въездных улиц.

Было проверено выполнение поручений по уборке городских территорий от листвы, летучего мусора, по удалению пней во всех округах. В частности, работы по сбору и вывозу листвы проводятся на ул. Н. Руднева, ул. Кирова, ул. Кутузова, ул. Металлургов, по удалению пней – на ул. Карпова, ул. Н. Руднева, ул. Скуратовской и др.

Управлению по административно-техническому надзору совместно с главным управлением по Зареченскому округу поручено провести работу с собственниками домов по ул. Карпова по приведению заборов в нормативное состояние, по недопущению складирования мусора в местах проведения строительных работ, а также усилить работы по очистке парковочных карманов от смета и мусора.

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