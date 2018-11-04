В Туле пройдет областной чемпионат по бодибилдингу "Мистер и мисс Тула 2018"

4 Нояб. 14:09 2018-11-04T14:09:20+03:00

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10 ноября в 12:00 в Городском концертном зале пройдет 32-й открытый чемпионат Тульской области по бодибилдингу, бодифитнесу, бикини и «Менс физик».

На Чемпионате выступят спортсмены нескольких категорий: бодибилдинг, бодифитнес, пляжный бодибилдинг, фитнес бикини.

Впервые на Чемпионате вводится новая категория спортсменов — фитнес модели.

В фойе будет работать выставка спортивных товаров и услуг. Время работы: с 10.00 до 13.00

Общее руководство, подготовка и проведение чемпионата «МИСТЕР и МИСС Тула — 2018» осуществляется Комитетом Тульской области по спорту и федерацией бодибилдинга Тульской области.