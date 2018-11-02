Суд обязал собственника тульского ресторанного комплекса освободить участок парка

СЕГОДНЯ 16:54 2018-11-02T16:54:49+03:00

12 беседок и летний танцпол размещены в отсутствие на то законных оснований

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Суд обязал собственника ресторанного комплекса «Царь» освободить незаконно занимаемый земельный участок парка «Рогожинский». На особо охраняемой природной территории размещаются 12 беседок, летний танцпол.

- Деятельность по организации общественного питания ООО «Царь» на части территории земельного участка городской парк «Рогожинский» может привести в дальнейшем к причинению вреда особо охраняемой природной территории регионального значения - памятнику природы "Городской парк "Рогожинский", что недопустимо, - сообщили в прокуратуре области.