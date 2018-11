Фестиваль Beat Weekend пройдет в Ясной Поляне

4 Нояб. 14:08 2018-11-04T14:08:35+03:00

10 и 11 ноября в доме культуры Ясной Поляны туляки увидят четыре документальных фильма о современной культуре и искусстве. Показы начинаются в 14.00.

Посетителей также ждет встреча с основателем фестиваля Кириллом Сорокиным и журналистом Юрием Сапрыкиным, которые постараются ответить на поставленные режиссерами фильмов вопросы.

Программа фестиваля.

10 НОЯБРЯ

14.00 — «Depeche Mode: 101». Д.А. Пеннебейкер / 1989, Великобритания, США, 117 мин.

Легендарный фильм культового режиссера, снявшего эталонные концерты Боба Дилана, Элиса Купера и Дэвида Боуи. Пеннебейкер отказывается от комплиментарных съемок группы и художественных выдумок, чтобы без прикрас показать музыкантов. В фильме сравниваются два мира — музыки как дорогостоящей профессии и концерта как тусовки — чтобы объединить группу и фанатов, музыку и толпу, легендарную четверку и ревущие стадионы.

16.00 — «Зачем людям концерты». Юрий Сапрыкин и Кирилл Сорокин

Слушать музыку становится удобнее — теперь для этого не нужны ни диски, ни кассеты, ни даже провода. И все же люди продолжают ходить на концерты, более того — ездят ради этого по миру, а концертная индустрия переживает небывалый расцвет. Концерты и фестивали: что это такое сегодня, как меняется их формат, почему они по-прежнему интересны, в чем их особенность в России? Об этом журналист Юрий Сапрыкин поговорит с идеологом и основателем Beat Film Festival Кириллом Сорокиным.

17:00 — «Слово — закон» (Word is Bond). Саша Дженкинс / 2018, США, 87 мин.

Фильм-исследование современного рэпа и его исполнителей. Режиссер Саша Дженкинс, которого называют отцом рэп-журналистики, методично изучает культуру Южного Бронкса, где зародился современный рэп. Как за несколько десятилетий он превратился из маргинального жанра в мейнстрим? Мужчины и женщины, ветераны рэп-сцены и новички откровенно говорят о жанре, его истоках и возможном будущем.

11 НОЯБРЯ

14:00 — «Социальные животные» (Social Animals). Джонатан Грин / 2018, США, 86 мин.

Истории инстаграм-взросления троих ребят: экстремальщика-руфера из Нью-Йорка, девочки-блогера и простой школьницы из Огайо, которая прошла в Инстаграме все круги школьного ада. Их рассказы пугают, и очаровывают одновременно. В Инстаграме они влюбляются и находят лучших друзей, становятся знаменитыми и подвергаются страшным преследованиям, которые могут разрушить их реальную жизнь.

15:30 — «Что с нами делают социальные сети». Юрий Сапрыкин

Фейсбук, инстаграм, ютьюб, твиттер и ВКонтакте в 2018 году как солнце, воздух и вода: они стали для нас естественной средой обитания. У этой среды свои законы: соцсети влияют на то, как мы общаемся и знакомимся, они меняют наши привычки, а иногда даже управляют нашими мыслями. На примере героев фильма «Социальные животные» можно увидеть, как новые технологии меняют человека. Вместе с Юрием Сапрыкиным мы поговорим о том, что человек может с этим сделать.

17:00 — Баския (Boom for Real: The Late Teenage Years of Jean-Michel Basquiat). Сара Драйвер / 2017, США, 78 мин.

Фильм — история художника Жан-Мишеля Баския от первых шагов в искусстве до популярности, снятая женой и музой Джима Джармуша Сарой Драйвер. Насыщенная архивными съемками и интервью, картина живо демонстрирует среду, в которой творил автор. Рисовать и менять реальность вокруг себя, делать искусство в стол и для соседей, гореть энтузиазмом и безоговорочно верить в признание — фильм рассказывает о неповторимом контексте, который сделал Баския героем столетия.

Cтоимость: на один фильм — 300 рублей, на два фильма в один день — 500 рублей. Вход на дискуссии свободный.