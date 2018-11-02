В Туле ведется работа по централизованному сбору и вывозу автомобильных покрышек

СЕГОДНЯ 16:45 2018-11-02T16:47:56+03:00

Ранее глава администрации города Тулы поручил начальникам главных управлений по территориальным округам проработать этот вопрос с представителями пунктов шиномонтажа и гаражных кооперативов

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Поскольку автомобилисты приступили к замене летней автомобильной резины на зимнюю, глава администрации города Тулы поручил организовать работу по централизованному сбору и вывозу отработанных покрышек. В связи с этим в главных управлениях по территориальным округам проведены встречи с представителями пунктов шиномонтажа и гаражных кооперативов по информированию о порядке приема отработанных покрышек.

Ненужные покрышки жители могут оставлять на пунктах шиномонтажа. Оттуда по мере накопления использованная автомобильная резина вывозится силами главных территориальных управлений. Все работы производятся за счет средств администрации города и для туляков – бесплатны. В течение текущей недели уже вывезено 1200 покрышек с 72 точек.

Вывоз осуществляется в пункты бесплатного приема автомобильной резины в пос. Скуратово и в пос. Барсуки. Отработанная резина утилизируется в надлежащем порядке согласно федеральному закону «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 N 89-ФЗ.

Сегодня, 2 ноября, подобная работа проводится в Центральном территориальном округе.

Всего на территории района находится 37 гаражных кооперативов и 49 пунктов шиномонтажа. По обращению в главное управление с данных точек осуществляется вывоз ненужных покрышек – за неделю отработано 15 таких обращений.