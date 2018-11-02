В Туле молодой человек прописал 88 мигрантов в квартире

СЕГОДНЯ 16:42 2018-11-02T16:42:45+03:00

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В Туле молодой человек прописал в жилом помещении 88 мигрантов – граждан Республик Таджикистан, Узбекистан, Украина, Азербайджан - без намерения предоставить им жилье для временного проживания.

Заместитель прокурора Пролетарского района г.Тулы утвердил обвинительный акт по уголовному делу по обвинению 30-летнего туляка.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд.