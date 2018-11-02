Туляк украл чужой автомобильный аккумулятор, чтобы заменить сломанный
Он причинил женщине материальный ущерб на сумму 4 586 рублей
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Заместитель прокурора Пролетарского района Тулы утвердил обвинительный акт по уголовному делу. Мужчину обвиняют в краже.
Туляк ехал на своем автомобиле по ул. Кутузова. В это время у него стал глохнуть автомобиль из-за неисправного аккумулятора. Мужчина свернул во двор дома на ул. Р. Зорге и из припаркованного в нем автомобиля «ГАЗ 3302» похитил аккумулятор, установив его впоследствии в свой автомобиль и скрывшись с места преступления.
Он причинил женщине материальный ущерб на сумму 4 586 рублей.Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Похищенное возвращено владелице. Уголовное дело направлено в суд.