Туляк украл чужой автомобильный аккумулятор, чтобы заменить сломанный

СЕГОДНЯ 16:35 2018-11-02T16:35:57+03:00

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Заместитель прокурора Пролетарского района Тулы утвердил обвинительный акт по уголовному делу. Мужчину обвиняют в краже.

Туляк ехал на своем автомобиле по ул. Кутузова. В это время у него стал глохнуть автомобиль из-за неисправного аккумулятора. Мужчина свернул во двор дома на ул. Р. Зорге и из припаркованного в нем автомобиля «ГАЗ 3302» похитил аккумулятор, установив его впоследствии в свой автомобиль и скрывшись с места преступления.

Он причинил женщине материальный ущерб на сумму 4 586 рублей.Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Похищенное возвращено владелице. Уголовное дело направлено в суд.