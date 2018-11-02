В Туле продолжаются работы по озеленению

СЕГОДНЯ 16:08 2018-11-02T16:08:48+03:00

Этой осенью в Туле планируют высадить 702 дерева и более 8 тысяч кустарников

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Сегодня, 2 ноября 2018 года, на улице Лейтейзена в Туле высадили 45 кленов остролистных.

Саженцы выращены в Веневском районе.

Отметим, что посадка растений с закрытой корневой системой допускается при погодных условиях с минусовой температурой воздуха и почвы. На сегодня почва еще не промерзла. Ее температура составляет 5 градусов тепла.

Во время посадки деревья и кустарники поливают, вносят необходимые удобрения и стимуляторы корнеобразования.

Этой осенью в Туле планируют высадить 702 дерева и более 8 тысяч кустарников. Уже посажено более 300 саженцев деревьев и 6 тысяч кустарников.

Основную работу по озеленению в городе планируют завершить к середине ноября.