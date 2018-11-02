В Туле прошла историко-краеведческая игра «Арсенал и щит России»
1 ноября 2018 года молодежный центр «Спектр» совместно с Тульским военно-историческим музеем провели историко-краеведческую игру «Арсенал и щит России», посвященную 77-й годовщине обороны города-героя Тулы.
В игре приняли участие более 130 человек: команды профессиональных образовательных учреждений, центров образования и патриотических объединений города Тулы.
Участники игры успешно прошли испытания на этапах: «Остановлен под Тулой», «Тула веками оружье ковала», «Легендарный Тульский рабочий полк», «Военная связь», «Защитникам Отечества посвящается», Аллея славы» и «Фронтовая песня».
Победителями историко-краеведческой игры «Арсенал и щит России» стали:
1 место – команда «Победители» (центр образования № 8),
2 место – команда «Щит и меч» (центр образования № 3),
3 место – команда «Партизаны» (лицей № 2).