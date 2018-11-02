Переход на цифровое телевидение: открыта горячая линия для консультации туляков

СЕГОДНЯ 14:37 2018-11-02T14:38:16+03:00

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Напомним, в январе 2019 года страна полностью перейдет на цифровое телевидение. Каждый житель сможет принимать 20 основных телевизионных каналов и 3 радиоканала в цифровом качестве.

- Для нас главная цель – осуществить плавный переход на новый формат вещания. Комитетом и нашими коллегами ведется большая информационно-разъяснительная кампания, проходят встречи с активом в муниципалитетах, - отметила председатель комитета Тульской области по печати и массовым коммуникациям Марина Панова. - Совместно с министерством молодежной политики подготовлены волонтеры и социальные работники, которые встречаются с жителями удаленных населенных пунктов и разъясняют нюансы перехода.

Для консультации жителей и ответа на вопросы открыта горячая линия (8-800-220-20-02).

По словам директора регионального филиала РТРС Александра Шемякина, аналоговая трансляция телеканалов сохранится, в основном, в городах с численностью населения более 100 тысяч человек. При этом принудительного отключения аналогового вещания не будет. Вещательные компании сами принимают решение о прекращении или сохранении эфирной трансляции в аналоговом формате.