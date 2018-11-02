2018-11-02T14:05:18+03:00
Общество

На улицах Тулы устанавливают ограждения безопасности

Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Установка ограждений обусловлена требованиями п. 8.1.27 ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения.

Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

В 2018 году работы по установке ограничивающих пешеходных ограждений выполнены на всех адресах в непосредственной близости от центров образования Советского округа в соответствии с дорожной картой.

Общая протяженность установленных ограждений – 2690 м/п.

Кроме того, для упорядочения движения пешеходов и предотвращения случаев перехода проезжей части в неположенном месте в этом году проводится работа по установке пешеходных ограждений по следующим адресам:

- пересечение ул. Советской и ул. Дзержинского; протяженность – 236 м, работы будут выполнены в строительный сезон 2018 года,

- на протяжении улицы Ложевой; установлено 700 м/п из 1000.

В рамках выполнения программы «Безопасные и качественные дороги» на ул. Скуратовской выполнены работы по обустройству барьерного ограждения – 1200 м.

Работа в данном направлении будет продолжена.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В 2019 году в Советском округе Тулы благоустроят 30 дворов
Стартовали продажи билетов на мачт «Арсенал» - «Анжи»
С начала 2019 года телевидение полностью перейдет на цифровое вещание
Тульский «Арсенал» может отпустить Олега Кононова в «Спартак» за 1 млн евро
За неделю полицейские зафиксировали 116 нарушений миграционного законодательства в Тульской области
В Туле обсудили меры по улучшению конкурентной среды на рынке розничной торговли
Алексей Дюмин подписал закон о льготном налогообложении в 2019 году
Двоих туляков поймали на краже возле водонапорной станции в Скуратово
В Туле обсудили вопросы мужского и репродуктивного здоровья
Под Тулой «Тойота Селика» столкнулись с «пятеркой»
Житель Тульской области пойман на двух кражах
В Туле во время движения авто скончался водитель
В АО «ТНС энерго Тула» наградили участников конкурса «Энергия детства»
В селе Хрущево 2 ноября не будет воды
В Тулу прибыла выставка «Люди должны быть разными. Путешествие»
В Туле продолжается уборка магистральных и второстепенных улиц
Тула вошла в топ-5 событийных направлений России в праздничные выходные ноября
В Привокзальном районе Тулы завершилось благоустройство двора
Житель Суворова "нагрел" приятеля на 214 тысяч
Туляки могут получить бесплатный абонемент в физкультурно-оздоровительные комплексых
В День народного единства Музей оружия можно посетить бесплатно
В Туле поздравили с 90-летием ветерана Александру Борисову