На улицах Тулы устанавливают ограждения безопасности

СЕГОДНЯ 14:05 2018-11-02T14:05:18+03:00

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Установка ограждений обусловлена требованиями п. 8.1.27 ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения.

Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

В 2018 году работы по установке ограничивающих пешеходных ограждений выполнены на всех адресах в непосредственной близости от центров образования Советского округа в соответствии с дорожной картой.

Общая протяженность установленных ограждений – 2690 м/п.

Кроме того, для упорядочения движения пешеходов и предотвращения случаев перехода проезжей части в неположенном месте в этом году проводится работа по установке пешеходных ограждений по следующим адресам:

- пересечение ул. Советской и ул. Дзержинского; протяженность – 236 м, работы будут выполнены в строительный сезон 2018 года,

- на протяжении улицы Ложевой; установлено 700 м/п из 1000.

В рамках выполнения программы «Безопасные и качественные дороги» на ул. Скуратовской выполнены работы по обустройству барьерного ограждения – 1200 м.

Работа в данном направлении будет продолжена.