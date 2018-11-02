В 2019 году в Советском округе Тулы благоустроят 30 дворов
С жителями округа обсудили проект благоустройства на 2019 год
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Вчера, 1 ноября 2018 года, в главном управлении администрации города Тулы по Советскому территориальному округу состоялась встреча с участниками проекта благоустройства «Формирование современной городской среды» в 2019 году.
Так, в следующем году в округе благоустроят 30 дворовых территорий.
В рамках программы запланировано асфальтирование, установка детского игрового оборудования, лавочек, урн, устройство освещения, высадка зеленых насаждений.