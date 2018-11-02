С начала 2019 года телевидение полностью перейдет на цифровое вещание

СЕГОДНЯ 11:59 2018-11-02T12:00:51+03:00

Изменить размер текста: A A

2 ноября в Туле прошла пресс-конференция «О переходе на цифровое телевещание в Тульской области».

В рамках мероприятия вновь напомнили, что в январе 2019 года вся наша необъятная страна полностью перейдет на цифровое телевидение.

На территории РФ, в том числе и в Тульской области, каждый житель сможет принимать 20 основных телевизионных каналов и три радиоканала в цифровом качестве. Телевизионная картинка станет более четкой, яркой.

В телевизорах, произведенных после 2012 года, возможность принимать цифровой сигнал предварительно предусмотрена. Тем, кто имеет старые телевизоры, необходимо приобрести цифровую приставку и дециметровую антенну. Настроить ее можно самостоятельно. Если домохозяйство находится в зоне, где невозможно принять эфирный сигнал, то необходимо приобрести спутниковый комплект оборудования.

Сейчас в регионе ведется большая информационно-разъяснительная кампания, проходят встречи с активом в муниципалитетах.

Подготовлены волонтеры и социальные работники, которые встречаются с жителями удаленных населенных пунктов и разъясняют нюансы перехода.

Такде для консультации жителей и ответа на вопросы открыта горячая линия (8-800-220-20-02).

Также отмечено, что к концу года в промышленную эксплуатацию будет запущена вся цифровая сеть региона для приема сигнала двух мультиплексов. Аналоговая трансляция телеканалов сохранится, в основном, в городах с численностью населения более 100 тысяч человек. При этом принудительного отключения аналогового вещания не будет.

Вещательные компании сами принимают решение о прекращении или сохранении эфирной трансляции в аналоговом формате.