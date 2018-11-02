2018-11-02T11:10:35+03:00
Спорт

Тульский «Арсенал» может отпустить Олега Кононова в «Спартак» за 1 млн евро

Решение остается за московским клубом
Мария ВЛАСОВА
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Тульский «Арсенал» может отпустить Олега Кононова в «Спартак» за сумму в пределах 1 млн евро. Решение остается за московским клубом. Об этом сообщает «Чемпионат».

Напомним, после увольнения итальянского специалиста Массимо Карреры с поста главного тренера «Спартака» Олег Кононов является главным претендентом на пост наставника. Однако слухи о возможном переходе главного тренера оружейников в столичный клуб пресс-служба ПФК «Арсенал» отказалась комментировать. Сейчас обязанности главного тренера красно-белых исполняет Рауль Рианчо.

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