За неделю полицейские зафиксировали 116 нарушений миграционного законодательства в Тульской области
Мероприятия по выявлению и недопущению таких нарушений проходят в регионе постоянно
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Полицией в Тульской области продолжается работа по выявлению нарушений миграционного законодательства.
За неделю, с 22 по 28 октября 2018 года, сотрудники полиции зафиксировали 116 правонарушений в этой сфере.
Составлено 77 протоколов за нарушение иностранцами правил въезда или пребывания в РФ, 29 – за нарушение правил пребывания принимающей стороной, зафиксировано 8 случаев незаконного осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности в стране, а за незаконное привлечение иностранца к труду – 2.
Мероприятия по недопущению нарушений в сфере миграции проходят постоянно.