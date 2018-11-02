2018-11-02T11:09:14+03:00
Происшествия

За неделю полицейские зафиксировали 116 нарушений миграционного законодательства в Тульской области

Мероприятия по выявлению и недопущению таких нарушений проходят в регионе постоянно
Виктория ЯКУШИНА
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Полицией в Тульской области продолжается работа по выявлению нарушений миграционного законодательства.

За неделю, с 22 по 28 октября 2018 года, сотрудники полиции зафиксировали 116 правонарушений в этой сфере.

Составлено 77 протоколов за нарушение иностранцами правил въезда или пребывания в РФ, 29 – за нарушение правил пребывания принимающей стороной, зафиксировано 8 случаев незаконного осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности в стране, а за незаконное привлечение иностранца к труду – 2.

Мероприятия по недопущению нарушений в сфере миграции проходят постоянно.

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