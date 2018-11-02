В Туле обсудили меры по улучшению конкурентной среды на рынке розничной торговли
Состоялось заседание оперативного штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков
Руководителя штаба - заместителяь председателя правительства Тульской области – министра экономического развития Григория Лаврухина
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В Туле обсудили меры по улучшению конкурентной среды на рынке розничной торговли. 1 ноября состоялось заседание оперативного штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков.
Участники совещания акцентировали внимание на мерах по созданию комфортных условий для развития бизнеса, в том числе в агропромышленном комплексе. Своим видением ситуации поделились представители крупных сельхозпредприятий и торговых сетей.