2018-11-02T10:48:59+03:00
Общество

Алексей Дюмин подписал закон о льготном налогообложении в 2019 году

Согласно нововведению снижается ставка налога на имущество организаций до 1,14 % для категории определенных организаций
Виктория ЯКУШИНА
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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал региональный Закон «О льготном налогообложении в 2019 году».

В документе установлены льготы в виде освобождения от уплаты налога на имущество организаций для отдельных категорий – организаций народных художественных промыслов, производящих баяны и гармони; организаций федеральной почтовой связи (за исключением имущества, сданного в аренду); организаций железнодорожного транспорта в отношении объектов недвижимого имущества, используемого для организации работы детских железных дорог и проведения профессионально-ориентационной работы среди молодежи.

Согласно нововведению снижается ставка налога на имущество организаций до 1,14 % для категории организаций, проводящих спортивные мероприятия в закрытых помещениях на искусственном льду, при условии предоставления спортивных сооружений на безвозмездной основе для занятий спортсменов-инвалидов - членов спортивных сборных команд Тульской области, и до 0,92 % - для образовательных организаций высшего образования, осуществляющих подготовку кадров со средним профессиональным и высшим образованием для организаций ОПК Тульской области.

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