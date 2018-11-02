Двоих туляков поймали на краже возле водонапорной станции в Скуратово

СЕГОДНЯ 10:35 2018-11-02T10:36:47+03:00

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Сотрудники полиции в Туле поймали подозреваемых в краже.

Как выяснилось, злоумышленники, используя оборудование для газовой резки, совершали хищение металлических труб.

Полицейские поймали злоумышленников в таком деянии на территории водонапорной станции в Скуратовском микрорайоне.

36-летний мужчина и его 32-летний и 31-летний подельники признались в содеянном. Похищенное у них изъяли.

Стражи порядка продолжают работу по изучению всех деталей противоправной деятельности подозреваемых.