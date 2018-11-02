СЕГОДНЯ 10:34 2018-11-02T10:40:21+03:00

В Туле обсудили вопросы мужского и репродуктивного здоровья

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В Туле обсудили вопросы мужского и репродуктивного здоровья. 1 ноября в Тульской областной клинической больнице состоялась научно-практическая конференция.

Ведущие эксперты в области репродуктивных технологий рассказали о причинах мужских проблем семейного бесплодия, способах диагностики и выборе лечения мужчин с нарушением репродуктивной функции.

Специалисты клиники вспомогательных репродуктивных технологий поделились программой рациональных действий при жалобах на бесплодие, возможности ВРТ для его лечения. Также на конференции разобрали сложные клинические случаи, проанализировали ошибки диагностики и ведения пациентов.

Напомним, в регионе продолжается цикл образовательных программ по различным медицинским направлениям при участии ведущих врачей страны, преподавателей вузов и специалистов в области медицины в целях улучшения медицинского обслуживания жителей региона.