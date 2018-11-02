2018-11-02T10:28:02+03:00
Происшествия

Под Тулой «Тойота Селика» столкнулись с «пятеркой»

Пострадали мужчина
Виктория ЯКУШИНА
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1 ноября 2018 года, в 15:00 на 12-м километре автодороги «Лапотково-Ефремов» в Тульской области произошло ДТП.

28-летний молодой человек на автомобиле «Тойота Селика», по предварительной информации, столкнулся с попутным автомобилем «ВАЗ 21053», под управлением мужчины 57 лет.

В результате ДТП под Тулой водителю «пятерки» была оказана медицинская помощь, после чего мужчину отпустили домой.

Уважаемые участники дорожного движения, Госавтоинспекция Тульской области в очередной раз напоминает, что Правила дорожного движения должны неукоснительно соблюдаться всеми участниками движения без исключения. Соблюдения скоростного режима и повышенная внимательность помогут вам избежать подобных ситуаций. Уважаемые водители, помните, что управляя транспортным средством, от ваших действий зависят жизни и здоровье всех участников дорожного движения.

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