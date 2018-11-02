Житель Тульской области пойман на двух кражах
Возбуждены и расследуются уголовные дела
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Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в кражах из домов и дач.
31-летний безработный ранее судимый житель Заокского района Тульской области, по информации полицейских, причастен как минимум к двум кражам, которые он осуществил неподалеку от своего дома.
Предположительно, выставляя оконные стекла, мужчина проникал внутрь жилых помещений и забирал то имущество, которое мог унести с собой и затем продать.
У мужчины уже изъято похищенное.
В отделении МВД России по Заокскому району возбуждены и расследуются уголовные дела по УК РФ «Кража».