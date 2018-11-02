Житель Тульской области пойман на двух кражах

СЕГОДНЯ 09:51 2018-11-02T09:51:49+03:00

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Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в кражах из домов и дач.

31-летний безработный ранее судимый житель Заокского района Тульской области, по информации полицейских, причастен как минимум к двум кражам, которые он осуществил неподалеку от своего дома.

Предположительно, выставляя оконные стекла, мужчина проникал внутрь жилых помещений и забирал то имущество, которое мог унести с собой и затем продать.

У мужчины уже изъято похищенное.

В отделении МВД России по Заокскому району возбуждены и расследуются уголовные дела по УК РФ «Кража».