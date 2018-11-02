В Туле во время движения авто скончался водитель

СЕГОДНЯ 09:42 2018-11-02T09:42:37+03:00

Изменить размер текста: A A

На мосту по улице Рязанской в Туле во время движения скончался водитель автомобиля "KIA Sorento". Об этом сообщает ИА «Тульские новости».

Об инциденте в службу спасения сообщили очевидцы произошедшего. Они увидели, что водитель кроссовера прижался к обочине и остановился на мосту, и догадались, что мужчине стало плохо.

Прибывшим на место сотрудникам МЧС, чтобы проникнуть в салон, пришлось выбить переднее боковое стекло со стороны пассажирского сидения. Но оказывать помощь было уже поздно. Мужчина умер. На вид ему около 50-60 лет.