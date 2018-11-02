В Туле во время движения авто скончался водитель
Об инциденте в службу спасения сообщили очевидцы произошедшего
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На мосту по улице Рязанской в Туле во время движения скончался водитель автомобиля "KIA Sorento". Об этом сообщает ИА «Тульские новости».
Об инциденте в службу спасения сообщили очевидцы произошедшего. Они увидели, что водитель кроссовера прижался к обочине и остановился на мосту, и догадались, что мужчине стало плохо.
Прибывшим на место сотрудникам МЧС, чтобы проникнуть в салон, пришлось выбить переднее боковое стекло со стороны пассажирского сидения. Но оказывать помощь было уже поздно. Мужчина умер. На вид ему около 50-60 лет.