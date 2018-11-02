В АО «ТНС энерго Тула» наградили участников конкурса «Энергия детства»
В АО «ТНС энерго Тула» подвели итоги творческого конкурса «Энергия детства», который проводился среди детей сотрудников гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Тульской области.
На конкурс было представлено более 30 рисунков и поделок, выполненных в разных техниках гуаши, акварели, бисероплетения, резьбы по дереву, аппликации, коллажа. Творческие работы были посвящены темам энергосбережения и энергоэффективности.
При определении победителей ключевыми фактами в оценке работ стали: выразительность, смысловое наполнение и соответствие основной идеи конкурса. Лучшими были признаны работы: Зуевой Анны, Никишиной Елизаветы, Харитоновых Анастасии и Егора, Карташова Евгения. Победителям в торжественной обстановке были вручены дипломы и подарки.
Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор АО «ТНС энерго Тула» Наталия Бондарева поздравила ребят и отметила:
- В АО «ТНС энерго Тула» стало доброй традицией проведение различных творческих мероприятий для детей сотрудников. В этом году конкурс стал по настоящему семейным, многие работы были выполнены совместно детьми и родителями. Подобные акции позволяют не только развить творческий потенциал ребят, но и укрепить корпоративные связи, воспитать интерес подрастающего поколения к работе своих родителей.