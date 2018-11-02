В АО «ТНС энерго Тула» наградили участников конкурса «Энергия детства»

СЕГОДНЯ 09:30 2018-11-02T09:31:19+03:00

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В АО «ТНС энерго Тула» подвели итоги творческого конкурса «Энергия детства», который проводился среди детей сотрудников гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Тульской области.

На конкурс было представлено более 30 рисунков и поделок, выполненных в разных техниках гуаши, акварели, бисероплетения, резьбы по дереву, аппликации, коллажа. Творческие работы были посвящены темам энергосбережения и энергоэффективности.

При определении победителей ключевыми фактами в оценке работ стали: выразительность, смысловое наполнение и соответствие основной идеи конкурса. Лучшими были признаны работы: Зуевой Анны, Никишиной Елизаветы, Харитоновых Анастасии и Егора, Карташова Евгения. Победителям в торжественной обстановке были вручены дипломы и подарки.

Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор АО «ТНС энерго Тула» Наталия Бондарева поздравила ребят и отметила:

- В АО «ТНС энерго Тула» стало доброй традицией проведение различных творческих мероприятий для детей сотрудников. В этом году конкурс стал по настоящему семейным, многие работы были выполнены совместно детьми и родителями. Подобные акции позволяют не только развить творческий потенциал ребят, но и укрепить корпоративные связи, воспитать интерес подрастающего поколения к работе своих родителей.