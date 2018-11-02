2018-11-02T08:40:27+03:00
Звезды

В Тулу прибыла выставка «Люди должны быть разными. Путешествие»

Вторая часть экспозиции откроется 2 ноября
Мария ВЛАСОВА
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Открытие выставочного проекта «Люди должны быть разными. Путешествие»Открытие выставочного проекта «Люди должны быть разными. Путешествие»
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В Тулу прибыла выставка «Люди должны быть разными. Путешествие». 1 ноября в Выставочном зале состоялось открытие первого проекта региона и музея-заповедника «Царицыно».

На выставке можно увидеть более 60 работ самых ярких художников, представляющих искусство второй половины XX века. Произведения из коллекции музея «Царицыно» в 1990-е годы собирал сотрудник музея, выдающий эксперт в области наивного искусства Вадим Помещиков.

Кроме экспонатов из фондов музея «Царицыно» в экспозиции представлены предметы из коллекции тульского областного художественного музея: живопись, рисунок и керамика.

Вторая часть экспозиции откроется 2 ноября в творческом индустриальном кластере «Октава». Кроме работ из коллекции музея-заповедника «Царицыно» здесь будут представлены рисунки студентов Центра комплексной поддержки людей с аутизмом «Антон тут рядом».

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