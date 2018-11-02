СЕГОДНЯ 08:21 2018-11-02T08:21:23+03:00

В течение суток специалисты чистили тротуары, мосты, разворотные кольца и путепроводы

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В Туле продолжается уборка магистральных и второстепенных улиц. В течение суток специалисты чистили тротуары, мосты, разворотные кольца и путепроводы.

В уборке было задействовано 8 фронтальных погрузчиков, 41 КДМ, 15 тракторов МТЗ, 4 мини-трактора "Вилли", 8 самосвалов. 98 рабочих вручную собирали летучий мусор и подметали тротуары, сообщает администрация города.