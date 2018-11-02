2018-11-02T08:21:23+03:00
Общество

В Туле продолжается уборка магистральных и второстепенных улиц

В течение суток специалисты чистили тротуары, мосты, разворотные кольца и путепроводы
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Туле продолжается уборка магистральных и второстепенных улиц. В течение суток специалисты чистили тротуары, мосты, разворотные кольца и путепроводы.

В уборке было задействовано 8 фронтальных погрузчиков, 41 КДМ, 15 тракторов МТЗ, 4 мини-трактора "Вилли", 8 самосвалов. 98 рабочих вручную собирали летучий мусор и подметали тротуары, сообщает администрация города.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24