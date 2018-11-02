СЕГОДНЯ 08:00 2018-11-02T08:33:02+03:00

Рейтинг составлен по результатам анализа популярности и уникальности событий и фестивалей

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Тула вошла в топ-5 событийных направлений России в праздничные выходные ноября. Такие данные предоставило аналитическое агентство ТурСтат. Рейтинг составлен по результатам анализа популярности и уникальности событий и фестивалей.

Лучшими событиями праздничных выходных (с 3 по 5 ноября), популярных у горожан и туристов, вошли фестиваль кинокомедии "Улыбнись, Россия!" в Туле, фестиваль света в Санкт-Петербурге, фестиваль национальных литератур в Нижнем Новгороде, фольклорный фестиваль "На Казанскую" в Воронеже и эногастрономический фестиваль "Ноябрьфест" в Ялте.

Открытый российский фестиваль кинокомедии "Улыбнись, Россия!" пройдет с 3 по 9 ноября в Туле. В рамках фестиваля в кинотеатрах Тулы пройдут встречи с известными актерами, режиссерами и драматургами, мастер-классы, дискуссии, и показ новых комедий из России, Италии, Франции, Испании, Бельгии. Вход свободный.