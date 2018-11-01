В Привокзальном районе Тулы завершилось благоустройство двора

СЕГОДНЯ 17:41 2018-11-01T17:41:54+03:00

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Сегодня, 1 ноября, прошла приемка объекта, благоустроенного по программе «Формирование современной городской среды».

В приемочную комиссию вошли жители, депутаты, сотрудники главного управления по Советскому территориальному округу, управления по благоустройству, представители МУ «Городская служба единого заказчика», подрядной организации.

По улице 9 Мая, 37 выполнено асфальтирование дворового проезда и парковочных карманов площадью 314 кв. метров.

Отметим, что жители многоквартирных домов принимали активное участие в контроле за ходом работ. По результатам встречи составлен акт приемки выполненных работ, подписанный жителями и членами комиссии.