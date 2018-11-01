Житель Суворова "нагрел" приятеля на 214 тысяч

СЕГОДНЯ 17:31 2018-11-01T17:31:51+03:00

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Суворовским районным судом 21-летний уроженец Белева, фактически проживающий в городе Туле, признан виновным в краже.

Осужденный попросил у знакомого в долг 9000 рублей, для получения которых молодые люди отправились в банкомат. С помощью банкомата «Сбербанк» осужденный перевел на свою банковскую карту 9000 рублей со счета потерпевшего, а также распечатал чеки, содержащие данные для доступа в программу «Сбербанк Онлайн».

Получив доступ к банковскому счету потерпевшего он тайно заходил в «Сбербанк Онлайн» и переводил деньги себе и своим знакомым. Сумма ущерба составила 214 000 рублей

Гражданский иск в ходе рассмотрения уголовного дела в суде не заявлен. Ущерб до настоящего времени не возмещен.

Приговором суда С. назначено наказание в виде исправительных работ на срок 2 года с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.