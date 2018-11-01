Туляки могут получить бесплатный абонемент в физкультурно-оздоровительные комплексых
Сегодня, 1 ноября, в областной клинической больнице прошла конференция, посвяженная репродуктивным технологиям.
В ее работе приняли участие министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков, академик РАН, директор Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М.В. Ломоносова Армаис Камалов, руководители государственных учреждений здравоохранения Тульской области, практикующие врачи.
Мероприятие проводено в рамках межведомственного проекта «Мужское здоровье», который нацелен на .увеличение продолжительности жизни мужчин, снижение смертности мужчин трудоспособного возраста от хронических неинфекционных заболеваний.
В ходе конференции специалисты обсудили вопросы лечения мужчин с нарушением репродуктивной функции, мужские проблемы семейного бесплодия, современные методы лечения бесплодия у мужчин и женщин и многое другое.
В 2018 году по поручению Губернатора Тульской области Алексея Дюмина в регионе реализуется межведомственный проект «Мужское здоровье». Комплекс мер по сохранению и укреплению здоровья мужчин, профилактике и раннему выявлению у них хронических неинфекционных заболеваний определен на основе анализа структуры смертности среди мужчин трудоспособного возраста.
В рамках проекта в регионе уже проведены девять массовых профилактических акций, на которых реализован стандарт скринингового обследования «Мужское здоровье». В течение года осуществляются выездные профилактические осмотры на промышленных предприятиях и в образовательные учреждениях.
Кроме того, организована выдача сертификата для бесплатного обследования репродуктивной сферы высокоточными методами для молодых пар при подаче заявления на регистрацию брака. Открыты пять кабинетов врача-уролога в государственных учреждениях здравоохранения Тульской области.
На сайте Тульской областной клинической больницы можно задать вопрос врачу-урологу. Уделяется большое внимание информированию населения о факторах риска развития заболеваний и мерах их профилактики. Мужчинам выдаются бесплатные сертификаты для занятий в физкультурно-оздоровительных комплексах.
Реализация представленного комплекса мер будет способствовать снижению заболеваемости и смертности среди мужчин.