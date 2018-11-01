В День народного единства Музей оружия можно посетить бесплатно
.Фото: Алексей ФОКИН
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В воскресенье, 4 ноября, Тульский музей оружия приглашает принять участие в акции.
В этот день бесплатно музей смогут посетить ветераны и инвалиды боевых действий; ликвидаторы аварий на Чернобыльской АЭС. Также право бесплатного посещения предоставляется гражданам, проживающим в домах-интернатах и многодетным семьям. Дети до восемнадцати лет и студенты также могут бесплатно посмотреть экспозицию музея.
Акция проводится каждое первое воскресенье месяца. В остальные дни вышеперечисленным категориям посетителей предоставляется право льготного посещения.