2018-11-01T17:09:22+03:00
Общество

В День народного единства Музей оружия можно посетить бесплатно

Юлия КУДЫМОВА
Поделиться:
..Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

В воскресенье, 4 ноября, Тульский музей оружия приглашает принять участие в акции.

В этот день бесплатно музей смогут посетить ветераны и инвалиды боевых действий; ликвидаторы аварий на Чернобыльской АЭС. Также право бесплатного посещения предоставляется гражданам, проживающим в домах-интернатах и многодетным семьям. Дети до восемнадцати лет и студенты также могут бесплатно посмотреть экспозицию музея.

Акция проводится каждое первое воскресенье месяца. В остальные дни вышеперечисленным категориям посетителей предоставляется право льготного посещения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Привокзальном районе Тулы завершилось благоустройство двора
Житель Суворова "нагрел" приятеля на 214 тысяч
Туляки могут получить бесплатный абонемент в физкультурно-оздоровительные комплексых
В Туле поздравили с 90-летием ветерана Александру Борисову
На пересечении Пушкинской и Тургеневской в Туле произошло ДТП
На углу Красноармейского проспекта и улицы Дм. Ульянова высадили деревья и кустарники
Алексей Дюмин подписал закон о стандарте максимально допустимой доли расходов граждан на коммунальные услуги
Проект бюджета Тульской области на 2019 год и плановый период двух последующих лет внесен в облдуму
Еще две улицы в Туле станут односторонними
В Ясногорском районе загорелся гараж
В 2019 году в Тульской области планируется отремонтировать свыше 300 км дорог
В Тульской области молодой человек украл с банковской карты приятеля 214 тысяч рублей
Тульский «Арсенал» вышел в четвертьфинал Кубка России
Суд приговорил троих подельников, орудовавших в Ефремове
Тульский ГКЗ приглашает в "Путешествие во времени"
2 ноября в Туле пройдет плановое отключение светофоров
Банк УРАЛСИБ получил награду за динамику роста кредитования малого и среднего бизнеса
Житель Тульской области пытался похитить аккумулятор из "пятерки"
В сквере на улице Кирова в Туле предложено реконструировать фонтанный комплекс
Под Тулой «Рено Логан» слетел в кювет
На улице Дзержинского продолжается демонтаж ветхих построек
Юрий Цкипури и Евгений Авилов поздравили судебных приставов с профессиональным праздником
В Туле продолжаются рейды по придомовым территориям
В Тульской области обезвредили три артиллерийских снаряда