Алексей Дюмин подписал закон о стандарте максимально допустимой доли расходов граждан на коммунальные услуги

СЕГОДНЯ 16:15 2018-11-01T16:17:11+03:00

Об этом сообщили в правительстве региона

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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал региональный Закон «О размере регионального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, используемого для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

В документе прописаны следующие пороговые значения размеров среднедушевого дохода семьи или дохода одиноко проживающего гражданина и региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи:

10% - при среднедушевом доходе семьи или доходе одиноко проживающего гражданина 6000 и менее рублей в месяц;

15% - при среднедушевом доходе семьи или доходе одиноко проживающего гражданина свыше 6000 рублей в месяц, но не более 7500 рублей в месяц;

22% - при среднедушевом доходе семьи или доходе одиноко проживающего гражданина свыше 7500 рублей в месяц.