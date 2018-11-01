Проект бюджета Тульской области на 2019 год и плановый период двух последующих лет внесен в облдуму
Проект бюджета региона на 2019 год и плановый период двух последующих лет внесен правительством в Тульскую областную Думу. Об этом 1 ноября 2018 года сообщил министр финансов Тульской области Владимир Юдин.
Доходы бюджета региона на 2019 год запланированы в размере 68,1 млрд рублей, что соответствует уровню 2018 года.
Расходы на 2019 год - 72,9 млрд рублей, на 0,6 % выше уровня 2018 года.
Дефицит прогнозируется в объеме 4,8 млрд рублей.
В число приоритетных направлений расходов областной казны включены:
- Социальная сфера (75,4%);
- Полное обеспечение роста заработной платы с учетом выполнения Указа Президента РФ №597;
- Расходы на коммунальные услуги с учетом индексации;
- Софинансирование ключевых объектов в полном объеме;
- Расходы на уровне текущего года на проекты «Народный бюджет» и «Формирование комфортной городской среды».
В регионе реализуется комплекс мер по повышению доходной части бюджета и по повышению эффективности и оптимизации расходов, а также реализуется особый подход по софинансированию социально значимых проектов.