Проект бюджета Тульской области на 2019 год и плановый период двух последующих лет внесен в облдуму

СЕГОДНЯ 15:52 2018-11-01T15:52:18+03:00

Доходы бюджета Тульской области на 2019 год запланированы в размере 68,1 млрд рублей

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Проект бюджета региона на 2019 год и плановый период двух последующих лет внесен правительством в Тульскую областную Думу. Об этом 1 ноября 2018 года сообщил министр финансов Тульской области Владимир Юдин.

Доходы бюджета региона на 2019 год запланированы в размере 68,1 млрд рублей, что соответствует уровню 2018 года.

Расходы на 2019 год - 72,9 млрд рублей, на 0,6 % выше уровня 2018 года.

Дефицит прогнозируется в объеме 4,8 млрд рублей.

В число приоритетных направлений расходов областной казны включены:

- Социальная сфера (75,4%);

- Полное обеспечение роста заработной платы с учетом выполнения Указа Президента РФ №597;

- Расходы на коммунальные услуги с учетом индексации;

- Софинансирование ключевых объектов в полном объеме;

- Расходы на уровне текущего года на проекты «Народный бюджет» и «Формирование комфортной городской среды».

В регионе реализуется комплекс мер по повышению доходной части бюджета и по повышению эффективности и оптимизации расходов, а также реализуется особый подход по софинансированию социально значимых проектов.