2018-11-01T15:53:01+03:00
Происшествия

В Ясногорском районе загорелся гараж

Причина пожара в Тульской области выясняется
Виктория ЯКУШИНА
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1 ноября 2018 года в 12:50 в службу спасения сообщили о возгорании гаража, расположенного по адресу: Тульская область, Ясногорский район, с. Теляково, ул. Мира.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-76 и ПЧ-38.

Пламя удалось погасить за 3 минуты.

Пострадавших нет. В результате происшествия гараж выгорел внутри по всей площади.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 3 человека и 2 единицы техники.

Причина пожара в Тульской области выясняется.

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