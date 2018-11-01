В Ясногорском районе загорелся гараж
Причина пожара в Тульской области выясняется
Изменить размер текста:
1 ноября 2018 года в 12:50 в службу спасения сообщили о возгорании гаража, расположенного по адресу: Тульская область, Ясногорский район, с. Теляково, ул. Мира.
На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-76 и ПЧ-38.
Пламя удалось погасить за 3 минуты.
Пострадавших нет. В результате происшествия гараж выгорел внутри по всей площади.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 3 человека и 2 единицы техники.
Причина пожара в Тульской области выясняется.