В 2019 году в Тульской области планируется отремонтировать свыше 300 км дорог

СЕГОДНЯ 14:24 2018-11-01T15:53:08+03:00

Также планируется отремонтировать три моста в Туле

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Согласно сформированному проекту плана в 2019 году в Тульской области планируется отремонтировать 314 км на 59 объектах регионального значения.

В дорожный фонд также заложены средства на содержание дорог. Также планируется отремонтировать 3 моста в Туле, Плавском и Одоевском районах и начать реконструкцию ряда других объектов.

Для сохранности региональных дорог планируется установить 10 комплексов весогабаритного контроля грузовых машин.

Кроме того, в 2019 году система камер фотофиксации нарушений правил дорожного движения перейдет в собственность Тульской области.

Первый заместитель губернатора - председатель правительства Тульской области Валерий Шерин поручил в ближайшее время провести заседания межведомственных групп с участие муниципалитетов и при необходимости внести корректировки в существующий план по ремонту дорог.