2018-11-01T15:53:08+03:00
Общество

В 2019 году в Тульской области планируется отремонтировать свыше 300 км дорог

Также планируется отремонтировать три моста в Туле
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Согласно сформированному проекту плана в 2019 году в Тульской области планируется отремонтировать 314 км на 59 объектах регионального значения.

В дорожный фонд также заложены средства на содержание дорог. Также планируется отремонтировать 3 моста в Туле, Плавском и Одоевском районах и начать реконструкцию ряда других объектов.

Для сохранности региональных дорог планируется установить 10 комплексов весогабаритного контроля грузовых машин.

Кроме того, в 2019 году система камер фотофиксации нарушений правил дорожного движения перейдет в собственность Тульской области.

Первый заместитель губернатора - председатель правительства Тульской области Валерий Шерин поручил в ближайшее время провести заседания межведомственных групп с участие муниципалитетов и при необходимости внести корректировки в существующий план по ремонту дорог.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В День народного единства Музей оружия можно посетить бесплатно
В Туле поздравили с 90-летием ветерана Александру Борисову
На пересечении Пушкинской и Тургеневской в Туле произошло ДТП
На углу Красноармейского проспекта и улицы Дм. Ульянова высадили деревья и кустарники
Алексей Дюмин подписал закон о стандарте максимально допустимой доли расходов граждан на коммунальные услуги
Проект бюджета Тульской области на 2019 год и плановый период двух последующих лет внесен в облдуму
Еще две улицы в Туле станут односторонними
В Ясногорском районе загорелся гараж
В Тульской области молодой человек украл с банковской карты приятеля 214 тысяч рублей
Тульский «Арсенал» вышел в четвертьфинал Кубка России
Суд приговорил троих подельников, орудовавших в Ефремове
Тульский ГКЗ приглашает в "Путешествие во времени"
2 ноября в Туле пройдет плановое отключение светофоров
Банк УРАЛСИБ получил награду за динамику роста кредитования малого и среднего бизнеса
Житель Тульской области пытался похитить аккумулятор из "пятерки"
В сквере на улице Кирова в Туле предложено реконструировать фонтанный комплекс
Под Тулой «Рено Логан» слетел в кювет
На улице Дзержинского продолжается демонтаж ветхих построек
Юрий Цкипури и Евгений Авилов поздравили судебных приставов с профессиональным праздником
В Туле продолжаются рейды по придомовым территориям
В Тульской области обезвредили три артиллерийских снаряда