В Тульской области молодой человек украл с банковской карты приятеля 214 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:40 2018-11-01T15:53:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Суд признал виновным 21-летнего уроженца Белева в краже.

Молодой человек попросил в долг у приятеля 9 тысяч рублей, для получения которых они отправились в банкомат.

Обманув парня, осужденный перевел на свою банковскую карту деньги со счета потерпевшего, а также распечатал чеки, содержащие данные для доступа в «Сбербанк Онлайн», при этом сказал, что снять деньги не удалось.

Получив доступ к банковскому счету потерпевшего, он тайно переводил деньги себе и своим знакомым. В общем счете он украл 214 тысяч рублей. Ущерб до настоящего времени не возмещен.

Суд назначил ему 2 года исправительных работ на срок с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.