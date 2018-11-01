В Тульской области молодой человек украл с банковской карты приятеля 214 тысяч рублей
Суд признал виновным 21-летнего уроженца Белева в краже.
Молодой человек попросил в долг у приятеля 9 тысяч рублей, для получения которых они отправились в банкомат.
Обманув парня, осужденный перевел на свою банковскую карту деньги со счета потерпевшего, а также распечатал чеки, содержащие данные для доступа в «Сбербанк Онлайн», при этом сказал, что снять деньги не удалось.
Получив доступ к банковскому счету потерпевшего, он тайно переводил деньги себе и своим знакомым. В общем счете он украл 214 тысяч рублей. Ущерб до настоящего времени не возмещен.
Суд назначил ему 2 года исправительных работ на срок с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.