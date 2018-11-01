Суд приговорил троих подельников, орудовавших в Ефремове

СЕГОДНЯ 13:10 2018-11-01T13:10:25+03:00

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Ефремовский районный суд вынес обвинительный приговор троим мужчинам 33, 37 и 40 лет. Они признаны виновными в нарушении неприкосновенности жилища, то есть незаконном проникновении против воли проживающего в нём лица.

Суд установил, что 6 ноября прошлого года осужденные пришли к квартире, расположенной в Ефремове и умышлено стали наносить удары ногами по входной двери, ведущей в данную квартиру, отчего дверь открылась. Затем незаконно прошли внутрь квартиры, чем совершили незаконное проникновение в чужое жилище.

Кроме этого двое из осужденных признаны виновными в угон с применением насилия. 6 ноября осужденные находились в автомобиле, припаркованном на участке местности возле автомобильного рынка Ефремова. К ним подъехал незнакомый мужчина с претензиями по поводу наезда автомобиля одного из осужденных на его домашних птиц. Потерпевший подошел к осужденным с целью поговорить, при этом открыл водительскую дверь автомобиля и просунул руку в салон, намереваясь извлечь из замка зажигания ключ, дабы не дать осужденным возможности уехать.

В ответ один из осужденных подверг избиению металлической трубой, затем оба осужденных подвели потерпевшего к его автомобилю, с применением насилия заставили сесть в багажное отделение своего автомобиля.

После этого осужденные на его автомобиле перевезли мужчину в лесополосу, где один из осужденных умышлено нанес несколько ударов металлической трубой. Действия осужденного судом квалифицированы как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

По совокупности преступлений суд назначил одному из мужчин наказание в виде 1 года 5 месяцев, второму - 3 года 9 месяцев, третьему - в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы.