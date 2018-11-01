Тульский ГКЗ приглашает в "Путешествие во времени"
4 ноября в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» Городской концертный зал приглашает на тематическое мероприятие «Путешествие во времени».
Полная программа мероприятия.
В соотвествие со своим названием программа поделена на три части — прошлое, настоящее и будущее.
ПРОШЛОЕ
19.00−21.00 — ярмарка изделий ручной работы 0+;
19.00- 20.00 — мастер-класс «кукольный театр» (изготовление куклы-перчатки)6+;
19.00−20.00 — мастер-класс по жонглированию6+;
19.00- 20.00 — мечевой бой: мастер-класс по сценическому бою, показательное выступление клуба реконструкции «Факел"16+.
НАСТОЯЩЕЕ
19.00−21.00 — работа фотозоны;
19.00−20.00 — мастер-класс по декору театральной шляпы. Дефиле в шляпах 6+;
20.00−21.00 — конкурс на лучший театральный грим 12+;
БУДУЩЕЕ
21.15−22.45 — Сценическая фантазия «Над пропастью во ржи» по роману Дж. Селинджера, театр-студия «Мюсли» 16+;
22.45 — Импроспектакль театра-студии «Мюсли». Световое шоу.
На все мероприятия вход свободный.