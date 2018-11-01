2018-11-01T12:54:26+03:00
Общество

Тульский ГКЗ приглашает в "Путешествие во времени"

Юлия КУДЫМОВА
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4 ноября в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» Городской концертный зал приглашает на тематическое мероприятие «Путешествие во времени».

Полная программа мероприятия.

В соотвествие со своим названием программа поделена на три части — прошлое, настоящее и будущее.

ПРОШЛОЕ

19.00−21.00 — ярмарка изделий ручной работы 0+;

19.00- 20.00 — мастер-класс «кукольный театр» (изготовление куклы-перчатки)6+;

19.00−20.00 — мастер-класс по жонглированию6+;

19.00- 20.00 — мечевой бой: мастер-класс по сценическому бою, показательное выступление клуба реконструкции «Факел"16+.

НАСТОЯЩЕЕ

19.00−21.00 — работа фотозоны;

19.00−20.00 — мастер-класс по декору театральной шляпы. Дефиле в шляпах 6+;

20.00−21.00 — конкурс на лучший театральный грим 12+;

БУДУЩЕЕ

21.15−22.45 — Сценическая фантазия «Над пропастью во ржи» по роману Дж. Селинджера, театр-студия «Мюсли» 16+;

22.45 — Импроспектакль театра-студии «Мюсли». Световое шоу.

На все мероприятия вход свободный.

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