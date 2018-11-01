2018-11-01T11:22:03+03:00
Происшествия

Житель Тульской области пытался похитить аккумулятор из "пятерки"

Возбуждено и расследуется уголовное дело
Виктория ЯКУШИНА
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Сотрудники полиции в Новомосковске поймали подозреваемого в покушении на кражу аккумулятора.

Как выяснилось, злоумышленник пытался похитить чужое имущество, повредив личинку замка водительской двери автомобиля "ВАЗ-2105", припаркованного во дворе многоквартирного дома.

В качестве подозреваемого в содеянном 34-летний, безработный, ранее судимый местный житель был доставлен в отдел МВД для разбирательства.

Полицейские выясняют все детали его противоправной деятельности и не исключают причастности к другим возможным случаям хищений аккумуляторов.

В отделе МВД возбуждено и расследуется уголовное дело.

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