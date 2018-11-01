Житель Тульской области пытался похитить аккумулятор из "пятерки"
Возбуждено и расследуется уголовное дело
Изменить размер текста:
Сотрудники полиции в Новомосковске поймали подозреваемого в покушении на кражу аккумулятора.
Как выяснилось, злоумышленник пытался похитить чужое имущество, повредив личинку замка водительской двери автомобиля "ВАЗ-2105", припаркованного во дворе многоквартирного дома.
В качестве подозреваемого в содеянном 34-летний, безработный, ранее судимый местный житель был доставлен в отдел МВД для разбирательства.
Полицейские выясняют все детали его противоправной деятельности и не исключают причастности к другим возможным случаям хищений аккумуляторов.
В отделе МВД возбуждено и расследуется уголовное дело.