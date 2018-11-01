В сквере на улице Кирова в Туле предложено реконструировать фонтанный комплекс
Глава администрации города Тулы Евгений Авилов провел совещание по концепции благоустройства общественных пространств
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А рамках совещания, в сквере на улице Кирова в Туле было предложено реконструировать фонтанный комплекс, установить открытую сцену для проведения мероприятий, обустроить детскую с зону с игровыми элементами, прогулочную зону со скамейками и пешеходной дорожкой по периметру сквера, небольшую площадку для занятий воркаутом.
На улице Каминского предполагается территорию разделить на пешеходную зону и зону отдыха, установить скамейки, выполнить озеленение, предусмотреть точку общепита.
С учетом пожеланий проектировщики доработают проекты и представят на утверждение.