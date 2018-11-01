2018-11-01T09:56:37+03:00
Общество

На улице Дзержинского продолжается демонтаж ветхих построек

На данном участке планируется снести более 50 таких строений
Виктория ЯКУШИНА
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В Центральном территориальном округе Тулы продолжают сносить аварийные бесхозные сараи и другие незаконные постройки.

Работы по демонтажу идут возле домов 15,17 по улице Дзержинского.

Также ведется сортировка и вывоз строительного мусора.

На данном участке планируется снести более 50 таких строений.

Снос незаконных построек осуществляется по поручению главы администрации г. Тулы Евгения Авилова об организации работ в рамках реализации проекта по ревитализации территорий исторического центра города.

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