На улице Дзержинского продолжается демонтаж ветхих построек
На данном участке планируется снести более 50 таких строений
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В Центральном территориальном округе Тулы продолжают сносить аварийные бесхозные сараи и другие незаконные постройки.
Работы по демонтажу идут возле домов 15,17 по улице Дзержинского.
Также ведется сортировка и вывоз строительного мусора.
На данном участке планируется снести более 50 таких строений.
Снос незаконных построек осуществляется по поручению главы администрации г. Тулы Евгения Авилова об организации работ в рамках реализации проекта по ревитализации территорий исторического центра города.